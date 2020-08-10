Медіа-магната з Гонконгу звинуватили у "змові з іноземними силами" [ Редактировать ]
У Гонконгу заарештували опозиційного до китайської влади медіа-магната Джиммі Лая. Мультимільйонера підозрюють у порушенні нового закону про захист національної безпеки та у змові "з іноземними силами".
Лай один з найяскравіших демократичних активістів у Гонконгу і палкий критик політики Пекіна. Торік він підтримав антиурядові протести в Гонконгу.
Новий радикальний закон про нацбезпеку КНР ухвалила 30 червня. Він дає право владі карати всіх, хто її дискредитує, або кого Китай вважає сепаратистом чи терористом, аж до довічного ув'язнення.
У світі цей закон розцінили як спробу руйнування автономії Гонконгу, а Сполучені Штати запровадили санкції проти Пекіна.
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