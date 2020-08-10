Лай один з найяскравіших демократичних активістів у Гонконгу і палкий критик політики Пекіна

У Гонконгу заарештували опозиційного до китайської влади медіа-магната Джиммі Лая. Мультимільйонера підозрюють у порушенні нового закону про захист національної безпеки та у змові "з іноземними силами".

Лай один з найяскравіших демократичних активістів у Гонконгу і палкий критик політики Пекіна. Торік він підтримав антиурядові протести в Гонконгу.

Новий радикальний закон про нацбезпеку КНР ухвалила 30 червня. Він дає право владі карати всіх, хто її дискредитує, або кого Китай вважає сепаратистом чи терористом, аж до довічного ув'язнення.

У світі цей закон розцінили як спробу руйнування автономії Гонконгу, а Сполучені Штати запровадили санкції проти Пекіна.