Уряд Лівану йде у відставку. Чиновники пішли на такий крок після кількох днів масових протестів у столиці. Розлючені люди намагалися штурмувати будівлі міністерств. Вони упевнені - саме недбалість посадовців стала причиною вибухів у порту. Яка нині ситуація в Лівані - розкаже Володимир Кулаков.

Каміння і фаєри, масові безлади та невдоволені мітингарі. Саме так у ліванській столиці - Бейруті - протестують. І це все біля будівлі парламенту. Причина - нещодавній вибух у порту. Ліванці звинувачують владу. Кажуть - її представники діяли безвідповідально та зовсім не переймалися потенційною небезпекою для населення.

Нісра, протестувальник:

Ця держава не має жодної надії. Мені соромно за те, як помирають люди. Ми постійно жили війною. А зараз переживаємо ось такі - вже інші - події. Дуже сумно. Ми пережили так багато. Однак із таким зіштовхнулися вперше.

Окрім парламенту, люди штурмували міністерства закордонних справ, економіки, енергетики та навколишнього середовища Лівану, а також будівлю банківської асоціації. Протестувальники вимагали відставки уряду.

Спочатку ультиматум мітингарів виконали частково. За власним бажанням свої посади залишили три міністри - юстиції, інформації та навколишнього середовища.

Втім, згодом в уряді повідомили - йдуть у відставку всім складом. Незабаром прем'єр-міністр оголосить рішення офіційно. Тим часом міжнародні донори зібрали для Бейрута 253 мільйони євро на подолання гуманітарної кризи. Люди дякують, утім просять ще.

Малек Баргхут, протестувальник:

Наша країна потребує великої допомоги. Просимо про неї в інших країн. Я думаю, сума збитків сягає набагато більше - кількох мільярдів. Зруйновано порт, околиці, будинки, автівки. Це все треба відновити.

Насіне Ассаф, протестувальниця:

Будь ласка! Надішліть фінансову допомогу посольствам. Вони знають, як правильно розподілити кошти. Ми не відчуваємо жодної допомоги від нашої держави. Ми не впораємося самотужки.

Раніше акції люди виходили не лише вдень. Тривали протести й вночі. На дії мітингарів силовики відповіли силою. Людей розганяли та застосовували сльозогінний газ. За останніми даними, в ході протестів поранення отримали понад сімсот людей. Травм дістали не лише учасники акцій, а й правоохоронці.

Потужний вибух у порту Бейрута стався минулого вівторка. В повітря злетів склад аміачної селітри, яку зберігали в неналежних умовах. За попередніми підрахунками, розмір збитків від вибуху становить від трьох до п'яти мільярдів доларів.

Загинули понад дві сотні людей, і більше сотні вважаються зниклими безвісти. Рятувальники досі розбирають завали, але знайти живих людей надії вже не мають.