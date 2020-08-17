Во Львове водитель дважды "снес" пешехода (видео) [ Редактировать ]
Водитель легкового автомобиля выехала на тротуар и сбила пешехода.
Об этом пишет пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий в Facebook.
По ее словам, женщина ударила автомобилем пешехода, после чего совершила наезд еще раз.
Львов. Остановка перед памятником Королю Данилу сегодня. Это ужас. Я за 5 лет в полиции так и не перестала удивляться. Не научились ездить? Не садитесь за руль!.
Отмечается, что ДТП произошло на остановке возле памятника Королю Данилу. Водитель объяснила, что автомобиль был неисправен, поэтому она не справилась с управлением.
Ранее мы писали, что водитель в Дрогобыче сбил и два раза наехал на ребенка. В момент столкновения ребенок катался на самокате.
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