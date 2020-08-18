Міська рада Самбора, що на Львівщині, відмовилася посилювати карантин. Відповідне рішення ухвалили на сесії ради. Там кажуть, внесення міста у "червону" зону суперечить Конституції. Тож транспорт, заклади громадського харчування та торгівлі працюватимуть у звичному режимі. Нагадаю, напередодні МОЗ оновило карту поділу України на карантинні зони. Київ - потрапив у "жовту" зону. А деякі райони Чернівецької та Івано-Франківської областей - почервоніли. Жанна Дутчак побувала в карпатських містечках, де ситуація з COVID найгірша.

З початку тижня територія Прикарпаття стала ще більш різнобарвною. Зросла кількість "помаранчевих" міст. А в найкритичнішій - "червоній" карантинній зони - з'явилися одразу два райони - Городенківський та Косівський.

Юрій Костюк, директор Космацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Космацької ОТГ:

Офіційно 35 хворих, 33 підозри, і 32 лікувалися в стаціонарних умовах. На дому ситуація є трохи інакша, звичайно що хворих набагато більше.

У багатьох перебіг хвороби безсимптомний, пояснює лікар. Люди часто все списують на звичайну застуду, і на самоізоляції не сидять. Саме це і провокує стрімке поширення коронавірусу. Масово звертатися в амбулаторію жителі Космача почали три тижні тому. Сьогодні з тридцяти пацієнтів, які були на прийомі, ознаки СOVID-19 виявили в половини.

Юрій Костюк, директор Космацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Космацької ОТГ:

Деяких лікуємо самостійно, хоча розуміємо що такого права і не маємо. Але ситуація така, що другий приходить з комп’ютерної томографією і каже куди ми маємо йти. Косів переповнений не приймає, Коломия не приймає. Франківськ не приймає.

Ми пройшлися Космачем і людей у масках практично не побачили. Голова ОТГ каже: дотримуватися будь-яких протиепідемічних заходів горяни вперто не хочуть. Бо в існування коронавірусу не вірять.

Дмитро Бербеничук, голова Космацької ОТГ:

У нас люди не підчиняються ніяким законам, так сказати. Ходиш, просиш, молиш , кажеш - не можна. Неа, всі сміються.

Марія, жителька Космача:

Це пустили такі буйди що це коронавірус. А нема коронавірусу.

Селяни переконані: масово їх косить банальна пневмонія.

Василь, житель Космача:

Запалення легень. Двостороннє. Там в мене сусід був, другий і третій, побув в лікарні дали уколи і дужий пішов хату вже. Коронавірус це у Франківську лежить, три тижні в реанімації дуже довго лежить, а це таке трошечки запалення.

Який вірус. В горах в Карпатах, у свіжому воздусі - звідки вірус.

Схоже, не бояться коронавірусу і в Косові. Попри те, що відсьогодні в районі почали діяти жорсткі карантинні обмеження - тут життя аж ніяк не змінилося. Працюють і перевізники. І лякають водіїв хіба що камери.

А Косівська центральна лікарня переповнена. На сьогодні в закладі 97 хворих, дев'ятеро в реанімації. Медики кажуть: останні два тижні госпіталізують лише пацієнтів у тяжкому стані, решта лікуються вдома.

Ігор Іллик, СНХ заступник директора КП "Косівська центральна лікарня":

Реально у нас є ще два відділення, які ми можемо віддати під цю програму. Як тільки пацієнти почують, що є вільні місця за два дні, ці відділення будуть заповнені. Це перше. Друге - під ці ліжка не виділяються гроші центральною владою. Це фактично за рахунок лікарні буде платити тому персоналу, який буде обслуговувати пацієнтів, і закуповувати медикаменти для лікування.

Таких коштів медзаклад не має. Заповнені лікарні по всій області. Сьогодні обласні чиновники заявили про додаткове розгортання 225 ліжок. Якщо цього не вистачатиме - відкриватимуть медзаклади другої хвилі.