Священнослужители Белорусской православной церкви не должны участвовать в политической жизни общества. Об этом сказано в заявлении БПЦ. К этому относятся призывы как к участию в акциях, так и к неучастию в них. Подобные действия со стороны клириков, "делают их соблазном и предметом разделения людей".

Священнослужителям мы вновь напоминаем об обещании, данном ими пред Богом, не принимать участия в политической жизни общества, чтобы не быть соблазном и предметом разделения людей. Православная Церковь полагает неприличествующим своей миссии призыв к участию или неучастию в политических акциях, но решительно осуждает все виды насилия, разжигания ненависти и нетерпимости в чей бы то ни было адрес. Церковь категорически осуждает любые формы насилия и выражает надежду на проведение расследования компетентными органами всех вопиющих случаев проявления жестокости.

В БПЦ отдельно выделили проповедь архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия Кищенко, сделанную им 14 августа. Он заявлял, что "кровь жертв и тяжкие страдания людей в эти дни - на совести тех, кто сознательно сам убивал, либо принуждал других убивать правду".

Обращаем Ваше внимание, что любые заявления в связи с нынешней непростой ситуацией в Республике Беларусь, сделанные отдельными представителями Белорусской Православной Церкви, как священнослужителями, так и мирянами, являются формой выражения их личной гражданской позиции и отражают исключительно личный взгляд заявителей на происходящее.

Ранее сообщалось, что в Беларуси проверят факты изнасилования участниц протестов.