В четверг, 10 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о том, что ситуация в стране должна стабилизироваться уже в этом году. Об этом он сказал при представлении нового генпрокурора Андрея Швеца. Об этом сообщает БелТА.

Сегодня, скажем так, в Минске непростой период. Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет. Хотя многие со мной не согласны, вспоминают середину 90-х. Говорят: то ли еще было. Многие помнят, когда переворачивали автомобили, сжигали их на дорогах, когда действительно десятки тысяч выходили на улицы. Тогда было как-то понятно: кушать было нечего и детей кормить было нечем.

Лукашенко отметил, что не видит "той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду".

Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси.

Также Лукашенко заявил, что власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал.

Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже - обладатели этой власти, ее носители. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас - тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет.

Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но результаты голосования не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.

Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.