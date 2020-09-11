Внучка Ротару шокировала фигурой в купальнике [ Редактировать ]
Внучка певицы Софии Ротару София Евдокименко удивила откровенным снимком. Снимком она поделилась в своем Instagram.
19-летняя София запечатлена в авто, сидя в кресле водителя, в купальнике и белой рубашке.
Модель свое фото не подписала. Она только установила геотэг - New York.
Подписчики девушки отреагировали на фото комплиментами:
"Очень красивая!", "Соня чудо", "Софійка, ти дуже гарна, і я рада що ти наша", "Слишком уж… смело", "Роскошная, я про машину", "Beautiful lady".
Ранее мы писали о том, что Анна Семенович поразила чувственным фото, а также Леся Никитюк случайно засветила грудь в купальнике.
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