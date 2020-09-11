ЦВК не могла прийняти іншого рішення стосовно проведення виборів на Донбасі, оскільки вона отримала відповідні заборонювальні листи від двох обласних військово-цивільних адміністрацій (ВЦА).

Про це заявив Сергій Власенко, народний депутат від партії "Батьківщина" у п’ятницю ввечері під час нового соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР і/чи ВІЙНА".

"ЦВК просто не мала юридичних підстав приймати іншого рішення. Питання винакає вже до листів ВЦА. Що таке ВЦА? Це вертикаль президента, яка призначається президентом, яка підпорядкована президенту і яка повністю діє в рамках президентської влади. Ще Порошенко почав маніпулювати рішеннями ВЦА і призначенням тоді виборів і створення об'єднаних територіальних громад на підконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей", - зазначив Власенко.

Він пояснив, що коли треба було з політичної точки зору проводити вибори, тоді й ВЦА писало: "можна проводити вибори". Коли не треба було з політичної точки зору проводити вибори на території, яка була за 1 км від попередньої і ближче до середини України - писали: "ні, не можна проводити вибори".

"На жаль, Володимир Зеленський перейняв усі гірші механізми, які застосовував попередній президент. І саме оці листи ВЦА абсолютно чітко про це свідчать", - додав депутат.

За його словами, вибори там треба проводити, але ВЦА на сьогоднішній день - це політичний орган, який з точки зору політичної доцільності на догоду президенту пише про це.

"Були публічні заяви голів ВЦА, де вони говорили взагалі про те, що це політичне рішення. Це не безпекове рішення, це політичне рішення, які прийняла вертикаль президента. Хоча право обирати і бути обраним - це, напевно, ключове право будь-якої демократичної країни, і його порушувати лише за політичними забаганками, як це робив і Порошенко, і як це продовжує робити Зеленський - абсолютно неправильно", - підсумував Власенко.

Раніше в МОЗ заявляли, що вибори 25 жовтня відбудуться навіть у "червоній" зоні.