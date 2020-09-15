Генпрокурор пообіцяли розслідувати справу "вагнеровців" [ Редактировать ]
Про розслідування так званої справи "вагнерівців" і про кілька кримінальних справ щодо народних обранців - повідомила сьогодні в парламенті Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. І пообіцяла, що результати цих справ будуть.
Так, провадження щодо зриву операції із затримання російських найманців, за словами генпрокурорки, почалося одразу після появи цієї інформації у ЗМІ. Стосовно ж нардепа Олександра Юрченка, якого підозрюють у хабарництві, Венедіктова зазначила - що притягнути його до відповідальности поки немає за що.
Напередодні помічника депутата спіймали на хабарі в 13 тисяч доларів. Ці гроші передбачались для слуги народу Олександра Юрченка за законопроект про відходи. Утім, у генпрокуратурі поки не бачать достатньо доказів, аби оголосити цьому депутатові підозру.
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