Венедіктова пообіцяла, що результати цих справ будуть

Про розслідування так званої справи "вагнерівців" і про кілька кримінальних справ щодо народних обранців - повідомила сьогодні в парламенті Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. І пообіцяла, що результати цих справ будуть.

Так, провадження щодо зриву операції із затримання російських найманців, за словами генпрокурорки, почалося одразу після появи цієї інформації у ЗМІ. Стосовно ж нардепа Олександра Юрченка, якого підозрюють у хабарництві, Венедіктова зазначила - що притягнути його до відповідальности поки немає за що.

Напередодні помічника депутата спіймали на хабарі в 13 тисяч доларів. Ці гроші передбачались для слуги народу Олександра Юрченка за законопроект про відходи. Утім, у генпрокуратурі поки не бачать достатньо доказів, аби оголосити цьому депутатові підозру.