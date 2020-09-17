На Донбасі біля Покровки побачили танки противника [ Редактировать ]
До подій на східному фронті... Там на всіх ділянках зберігалася тиша. Два факти порушення перемир'я зафіксували напередодні. На Луганщині біля Катеринівки бойовики стріляли з гранатомета.
А на підступах до Водяного на півдні Донеччини випустили п'ять черг зі стрілецької зброї. Нові факти розміщення російськими окупантами озброєнь за межами призначених місць надали спостерігачі ОБСЄ.
Зокрема, поблизу Новоселівки помітили сім ворожих танків і три "Гради". А неподалік Покровки зафіксовано десять танків і шість гаубиць.
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