Війна на Донбасі це загроза не тільки для України, а й для безпеки та стабільності усіх країн Європи та світу. Про це на відкритті навчань Rapid Trident - 2020 на Львівщині заявив президент Зеленський.

За його словами, інтеграція в Північноатлантичний альянс є стратегічною ціллю України. Тому потрібно максимально швидко досягти сумісності українських Збройних сил з арміями держав Альянсу, а також активізувати реформи для отримання членства в НАТО, - зазначив глава держави.