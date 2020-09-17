Зеленський розповів про важливість інтеграції з НАТО [ Редактировать ]
Війна на Донбасі це загроза не тільки для України, а й для безпеки та стабільності усіх країн Європи та світу. Про це на відкритті навчань Rapid Trident - 2020 на Львівщині заявив президент Зеленський.
За його словами, інтеграція в Північноатлантичний альянс є стратегічною ціллю України. Тому потрібно максимально швидко досягти сумісності українських Збройних сил з арміями держав Альянсу, а також активізувати реформи для отримання членства в НАТО, - зазначив глава держави.
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