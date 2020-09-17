Список Тарайковского: силовикам Білорусі загрожують санкції за катування протестуючих [ Редактировать ]
Учасниця президентських виборів у Білорусі Світлана Тихановська оголосила про створення так званого санкційного списку Тарайковского. До нього внесуть імена силовиків, які працювали на протестних акціях, били і катували людей.
Олександр Тарайковский - учасник мітингу, який загинув у Мінську 10 серпня. За словами Тихановської, список опублікують і передадуть в Україну, Туреччину, Росію, країни Євросоюзу і США. Лише під час останніх мітингів у різних містах Білорусі поліція затримала понад 700 людей.
Багато хто з них отримав від п'яти до 15 діб арешту. Сьогодні Рада ООН з питань прав людини проведе екстрене засідання через повідомлення про катування затриманих демонстрантів.
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