Час збирати гриби. Українці масово виходять у ліси на так зване "тихе полювання". Адже нині - саме розпал сезону. Хтось запасається для себе, а хтось непогано заробляє на продажу.

Чи багато грибів цього року? Та скільки вони коштують

Кошик є, ножа маємо. На тихе полювання вирушаємо.

Збирати гриби їдемо з Сергієм Охочим. Він грибник зі стажем. А ще знає волинські ліси. Він - лісничий.

У зв'язку з браком вологи, ті місця, от наприклад, де ми знаємо, що вони грибні місця - вони зараз в основному голі, а в місцях непередбачуваних - тобто, де більше вологи.

Хвилин п'ятнадцять в дорозі і ми на першій "грибній локації". Тут зустрічаємо місцевих грибників. Вони "полюють" з вдосвіта.

Білі, є там десь красноголовець. Он бачу - маленький. Там може яка сироїжка є ще.

Віктор Назарчук, житель Берестяного:

Я щойно приїхав (показує пів пакета грибів). - Щойно приїхали? - Да. - Грибів у лісі багато? - Можу показати.

Аби натрапити на дари лісу, досвідчений грибник Віктор Назарчук радить уважно дивитися під ноги. Гриби ростуть просто на дорозі.

Ось три штуки, бачите, ростуть. Переважно гриби можуть бути як один, так само і декілька.

Зрізати чи викручувати грибові ніжку - вічна суперечка грибників. Віктор каже, треба брати так, щоб не пошкодити грибницю. Тоді гриби знову виростуть.

Ліпше їх викручувати. Коли викручуємо - просто беремо і зчищаємо готовий гриб і все - можна класти у кошик.

Тут у Цуманських лісах врожай цього року не надто щедрий, бо вересень - без дощу. Тож і гриб, як кажуть місцеві, "не йде".

Сергій Охочий, лісничий Берестянського лісництва:

Дехто збирав по 200 і більше грибів "червневих". Потім був певний період - липень місяць, серпень місяць - грибів, як не було.

А ось так виглядає результат нашого тихого полювання. Для того, щоб наповнити кошик білими грибами, нам знадобилося дві години.

Можна не тільки запастися на зиму, а ще й заробити до 20 тисяч гривень.

Сергій Костючик, житель села Гораймівка:

Багато сушать - відправляють на Одесу. Так само є і заробіток, і харчування.

"Бізнес" роблять неподалік від лісу. За кілограм "білих" на стихійному ринку просять 150 гривень, за польські - 80. Покупців вистачає.

Володимир, житель Довгошиї:

У лісі грибочків не так сильно знайдеш, якщо не знаєш місцевості. А так, дивлюся (показує на гриби стихійного прилавка) всьо четко. Пофасовано.

Тільки-но підуть дощі, лісівники прогнозують грибний бум. Та просять пам'ятати головне правило грибника: "Не знаєш гриба - не клади у кошик!"