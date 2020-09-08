До Дня Незалежності Володимир Зеленський вручив державні нагороди видатним українцям

Через карантин головне державне свято відбувається у нестандартному форматі - зокрема, в столиці урочистості провели не на Майдані, як завжди, а на Софійській та Михайлівській площах