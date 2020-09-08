Зеленский назначил четверых судей [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 4 судей в Донецкой и Луганской областях.
Соответствующие указы от 7 сентября опубликованы на сайте главы государства.
Зеленский назначил:
- на должности судей Артемовского горрайонного суда Донецкой области:
Рыбкину Наталью Николаевну,
Феняка Александра Романовича (Указ № 375/2020)
- на должность судьи Донецкого окружного административного суда:
Беломестнова Александра Юрьевича (Указ № 376/2020)
3) на должность судьи хозяйственного суда Луганской области:
Голенко Ирину Петровну (Указ № 377/2020).
Ранее сообщалось, что Кабмин назначил главу "Укрзализныци". Также мы писали о том, что Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций.
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