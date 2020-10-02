По состоянию на утро пятницы, 2 октября, площадь пожаров в Луганской области составляет 13 тысяч гектар. К ликвидации огня привлечены более 2,5 тысяч человек и 264 единицы техники. Спасатели сообщили об эвакуации 150 человек, а также о гибели 9 человек и 17 пострадавших. Об этом сообщает ГСЧС.

Огонь пытаются потушить самолетами АН-32П и вертолеты Ми-8. Осуществлено 60 сбросов (246 т воды).

Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 7 основных очагах пожаров. Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади.

Ранее мы писали, что пожары в Луганской области "угрожают" более 30 населенным пунктам.