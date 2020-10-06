В 2005 году водитель насмерть сбил пешехода на освещенном перекрестке. Это был нынешний руководитель детективов НАБУ, а тогда прокурор Обуховской прокуратуры Андрей Калужинский. Журналисты выяснили, почему было закрыто это дело и какие манипуляции происходили с экспертизой, сообщает "Униан".

Об этом говорится в сюжете программы "Секретные материалы" "Смерть под колесами детектива НАБУ". Водитель насмерть сбил пешехода на переходе. Его вина очевидна, но еще более понятным было то, что он избежит наказания, ведь за рулем был прокурор. Прокурор Калужинский стал главным детективом антикоррупционного бюро и кумом директора НАБУ Артема Сытника. Журналисты выяснили, как закрывали дело антикоррупционера благодаря сомнительной экспертизе.

В деле о смертельном ДТП с участием начальника подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского в 2005 году могли иметь место манипуляции с экспертизами, которые позволили закрыть его. В распоряжении журналистов оказались данные токсикологической экспертизы, согласно которой у потерпевшего Ткаченко в крови нашли 1,78 промилле этилового спирта. Это позволило прокурору избежать наказания за смертельное ДТП - наезд на пешехода на освещенном пешеходном переходе. Дело было закрыто судом за отсутствием состава преступления.

"Однако обратите внимание на дату этой экспертизы, - отмечают журналисты "Секретных материалов" - это февраль 2006 года. Через полгода с момента ДТП. Хотя в таких случаях экспертизу назначают безотлагательно". Но в заключении экспертизы от ноября 2005 указано, что пешеход в момент смертельного наезда не лежал на дороге, а находился в вертикальном положении и двигался. "Дополнительная экспертиза, проведенная в 2006 году, по факту спасла прокурора Калужинского от 10 лет тюрьмы", - утверждают журналисты.

Напомним, что директор НАБУ Артем Сытник подтвердил, что один из сотрудников ведомства, Андрей Калужинский, является его кумом. Самого Артема Сытника суд признал виновным в совершении коррупционного правонарушения, и он внесен в официальный реестр коррупционеров НАЗК.