Британія повертається на міжнародну арену у самостійній ролі. Вийшовши з Євросоюзу, Британія переглядає домовленості з усіма країнами світу. І укладає нові договори - для життя без парасольки від ЄС.

Першою нову угоду отримала Україна. Рівень партнерства тепер - стратегічний.

Що ж це означатиме на практиці?

Візит Зеленського починається із аудієнції у Букінгемському палаці - досі такої честі не удостоювався жоден український президент. Та ще й приймають найпопулярніші члени королівської родини - спадкоємець престолу принц Вільям з дружиною. Її величність Єлизавета Друга досі на карантині.

Нам теж сказали не тиснути руки, тож якось так... Дуже приємно вас обох бачити.

Обидва подружжя - приблизно одного віку, спільну мову довго шукати не доводиться. Говорять про благодійні та соціальні проекти. Політика для Їхніх Високостей - табу. Найцікавіша тема для Зеленських - реабілітація ветеранів армії. На згадку про зустріч герцоги Кембриджські отримують вишиванки.

Це вперше з початку пандемії королівська родина приймає іноземного лідера. Тож ці фото облітають усю місцеву пресу.

Далі - зустріч із Борисом Джонсоном. Досі із Зеленським вони говорили лише телефоном.

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента України:

Те, що називається у дипломатії "персонал кемістрі", я був свідком декількох телефонних розмов між президентом України і прем'єром Джонсоном по телефону - дуже теплі, дуже приємні розмови і дуже змістовні розмови, що важливо.

Персонал кемістрі, тобто взаємну приязнь, підтвердила і особиста зустріч. Якщо спочатку відчувалося хвилювання, то за зачиненими дверима вони багато жартували. Президента та прем'єра об'єднує почуття гумору. Але й на серйозні теми поговорили.

Наша відданість Україні - непохитна. Ми з вами на 100%.

Дуже дякую І за вашу підтримку щодо суверенності України, особливо зараз коли ми бачимо російську агресію і щодо окупації Криму, і війни на Донбасі.

Я радий бачити вас тут. Вітаю, ще раз вітаю, і дякую.

Це спеціально підвізит, Борис Джонсон поповнив свій словниковий запас української. Торік він ось так вітав з Днем Незалежності:

Слава Україні!

А ось ці стоси паперів - і є тією самою угодою, яку обидва політики називають історичною. Домовленості щодо політичної співпраці, вільної торгівлі і стратегічного партнерства. Такого об'ємного меморандуму Україна не має із жодною іншою країною світу. Найближчий за змістом документ - угода про Асоціацію з ЄС. Саме вихід Британії з Євросоюзу і став можливістю для Києва:

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Британія тепер менш зв'язана солідарністю у Європейському Союзі, може дозволити собі більшу відкритість, більшу амбітність, і нам пощастило, що саме в тих питаннях, які цікавлять нас - це і безпекові питання, і ставлення до Російської Федерації, це зокрема і торгівельні питання.

В Офісі президента наполягають: зона вільної торгівлі з Британією тепер навіть ширша, ніж була. Додали низку українських товарів, які раніше були обмежені європейськими квотами, а тепер потраплятимуть сюди без мита. Приміром, та ж курятина.

Мелінда Сіммонс, посол Великої Британії в Україні:

Під час цього візиту я вже бачу зацікавленість Лондона у дуже багатьох напрямках: це і сільське господарство, і цивільна ядерна енергетика, і оборона. Тобто ми дали початок і будемо далі продовжувати вирішувати як розвивати двосторонні стосунки.

Серед інших знакових домовленостей - меморандум про співпрацю у військово-технічній сфері. Його президент підписав на борту цього авіаносця Принц Уельський. У документі йдеться про спільне виробництво ракетних катерів - вони необхідні для захисту від нападу з моря.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми всі вірили, що знов з'явиться військово-морський флот в Україні, і нарешті, це такий перший, важливий крок.

Ну і справжній прорив у візовому питанні. Раніше Лондон навіть і слухати не хотів про спрощення процедури отримання британських віз для українців. А тепер навіть про безвізовий режим заговорили. Хоча навряд чи це станеться скоро...

Два насичені дні у Лондоні. Українська делегація повертається до Києва з цілою купою добрих новин. І дуже ймовірно, що закріпить успіх двосторонніх стосунків - візит у відповідь. В Україні чекають не лише Бориса Джонсона, але й принца Вільяма з дружиною. І відомо, що у Букінгемському палаці всерйоз розглядають це запрошення.