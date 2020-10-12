"Оппозиционная платформа - За жизнь" уверенно побеждает на выборах в Днепропетровский областной совет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинской социологической группой" с 3 по 10 сентября 2020 года.

Если бы на момент исследования проходили местные выборы, то самые высокие шансы попасть в Днепропетровский облсовет были бы у "Оппозиционной платформы - За жизнь". Партию готовы поддержать 23,7% опрошенных (среди респондентов, которые обязательно будут голосовать и определились с выбором).

На втором месте электорального рейтинга - партия "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 16,2% респондентов, на третьем - Блок Вилкула "Украинская перспектива" с уровнем поддержки в 12,9%. Далее следуют "Пропозиція" (9,1%), "Европейская солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (6,8%), "Партия Шария" (5,3%). Другие партии имеют менее 4,0% сторонников (в каждом отдельном случае).

На выборах в городской совет Днепра "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает в электоральном рейтинге второе место. Партию готовы поддержать 16,9% респондентов. На первом месте – "Пропозиція" (26,5% респондентов). Также в городской совет проходят "Слуга народа" (13,4%), "Громадська сила" (11,6%), Блок Вилкула "Украинская перспектива" (8,1%), "Европейская солидарность" (7,1%) , "Партия Шария" (5,8%).

Социально-экономическую ситуацию в регионе местные жители в основном оценивают как неблагополучную. Большинство опрошенных жителей Днепропетровской области (56,0%) считают ситуацию "плохой" или "скорее плохой".

Опрошенные жители Днепра указали такие наиболее острые городские проблемы:

плохое состояние дорог, тротуаров (указали 40,5% респондентов);

неудовлетворительное качество медицинских услуг (37,5%);

загрязнение воздуха, водоемов, почвы (32,0%);

коррупция в городском руководстве, нецелевое использование бюджетных средств (27,0%);

плохое качество питьевой (водопроводной) воды (24,5%);

плохое транспортное сообщение, плохое состояние общественного транспорта (20,8%);

плохая уборка улиц (грязно), несвоевременный вывоз мусора (20,5%).

Выборка, представляющая взрослое население Днепропетровской области, составляет 1000 респондентов. Выборка является репрезентативной по основным демографическим признакам. Статистическая погрешность не превышает 3,0%.

Выборка, представляющая взрослое население города Днепра, составляет 400 респондентов. Выборка является репрезентативной по основным демографическим признакам. Статистическая погрешность не превышает 5,0%.

Метод проведения опроса - индивидуальное интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондента (на дому).

Исследование проведено по заказу Информационного агентства "Украинские Новости".