Не просто здоровий, а ще й не заразний. У цьому Дональд Трамп переконує американців. А тому готовий проводити мітинги. Але преса вивідала: препарати, якими лікують президента, здатні серйозно вплинути на його психіку. Наскільки тривожна ситуація - Дмитро Анопченко.

Трамп об'їде всю Америку. Наказав, щоб відсьогодні і до дня виборів у його щоденний графік внесли зустрічі із виборцями в різних містах і штатах. Тож понеділок - мітинг у Флориді, вівторок - Пенсильванія, далі - Айова. Питання лише в тому, чи витримає його здоров'я таке навантаження, адже президент щойно перехворів. І чи варто боятися, що він є носієм, тобто може заразити коронавірусом?

Сам Трамп заявляє - все під контролем. Попри рекордно коротке лікування, коронавірусу в нього вже немає. До того ж, на відміну від Байдена, який не хворів, він тепер начебто захищений.

Дональд Трамп, президент США:

У мене є імунітет. Не знаю, як надовго, може і на все життя, ніхто точно не знає. Але я почуваюсь чудово і готовий боротися далі.

У цьому інтерв'ю Трамп запевняв, що не приймає більше жодних ліків. Але преса переконує - це не так. New York Times опублікувала сенсаційну статтю. Мовляв, препарати, які дають президентові, здатні вплинути на його психіку, до того ж настільки серйозно, що газета сумнівається, чи зможе він за цих умов контролювати "ядерну кнопку".

Занепокоєння в експертів, яких опитали кореспонденти газети, викликає дексаметазон - стероїд, що може викликати в людини несподівані сплески енергії, відчуття ейфорії й навіть неуразливості. І видання впевнене, що всі ці побічні ефекти є і в Трампа, який попри тяжку хворобу і зі шпиталю втік, і твіти пише безупинно, і дає по 2-3 інтерв'ю на день.

І ось що журналістам сказали вчені.

Проблема в тому, що дексаметазон здатен перетворити людину на параноїка. Ми не знаємо, скільки препарату дали Трампу. А якщо він вночі віддасть наказ, і ніхто не зупинить?

"Ядерної кнопки" не має торкатися палець президента, який приймає ліки.

Трамп і справді твіттить дивні висловлювання: зокрема, написав, що за останні 20 років так добре, як зараз, себе не почував. Соцмережа навіть поставила біля його повідомлення про "імунітет і зцілення" позначку, що цей твітт може вводити в оману. Але в оточенні глави держави кажуть - все гаразд, президент просто робить усе, щоб перемогти на виборах. І навіть запропонували повернути другий тур теледебатів із Байденом, які мали відбутися 15 жовтня і були скасовані через побоювання, що Трамп може заразити і публіку, і суперника.