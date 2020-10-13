Кількість безробітних в Україні перевищила 400 тисяч людей. За даними Держслужби зайнятості, число вакансій на 37% менше, ніж торік. Найбільш істотне зростання армії безробітних - у Київській, Одеській, Закарпатській та Львівській областях. Там на одну вакансію претендують шість шукачів роботи.

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Економічної катастрофи наразі не очікують. У міністерстві економіки звітують: зниження внутрішнього валового продукту - уповільнилося. Показник від січня до серпня мінус 5,8 відсотка. Фіксують певне падіння обсягів у всіх галузях виробництва, однак у секторі роздрібної торгівлі та будівництва - помітне зростання. Після послаблення карантинних заходів пожвавилася роздрібна торгівля у магазинах, тривають роботи в агрогосподарствах, на будмайданчиках, зокрема й ремонти автодоріг.

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Під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до Києва була укладена угода про "конфіденційність інформації щодо приватизації українських енергетичних об'єктів". Тобто полякам, за даними ЗМІ, буде надана можливість купувати українські теплоенергоцентралі та обленерго. Окрім того, енергетична компанія "Польське гурництво нафтове і газовництво" (аналог нашого "Нафтогаз України") планує розпочати розвідку та видобування газу на Львівщині в першій половині наступного року.

Єжи Квечінські, голова правління компанії PGNiG (Польща):

Цього року наш експорт газу в Україні зріс майже до одного мільярда кубометрів. Нещодавно ми виграли контракт на постачання газу із технічною метою для України. Але тепер час - для наступного кроку. Під час нашого візиту ми підписали угоду з нашими українськими партнерами щодо видобування газу в Західній Україні.

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Вкладники горезвісного банку "Аркада" отримали вже понад 100 мільйонів гривень своїх заощаджень. - про це звітує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Наразі поріг повернення 200 тисяч гривень з депозиту. Відшкодування коштів здійснюється через 11 уповноважених банків. За даними НБУ, нині в Україні функціонує сімдесят 74 банки. Мінус один за рік - банк "Аркада".