На Донбасі кружляють безпілотні апарати бойовиків [ Редактировать ]
Протиправні польоти ворожих безпілотників зафіксували на лінії розмежування. Дрони кружляли на Приазов'ї. Їхню активність стримали засобами радіоелектронної боротьби - повідомили у штабі.
Загалом, на Донбасі було 6 порушень режиму тиші. Поблизу Зайцевого та Хутора Вільного лунали постріли з гранатометів та стрілецької зброї. Вогонь у відповідь армійці не відкривали.
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