Медики і жителі Луцька протестують проти перепрофілювання пологового будинку у короновірусний шпиталь [ Редактировать ]
У Луцьку пологовий будинок буде короновірусним шпиталем! В акушерському корпусі облаштують дві сотні місць для "ковідних" пацієнтів, а медиків та породіль переведуть у гінекологічний корпус.
Колектив пологового - категорично проти. Кажуть: під загрозою вагітні та немовлята.
Сьогодні медики прийшли з пікетом до міської ради - вимагали не робити з пологового "ковід-лікарню". Із чиновників до них так ніхто і не вийшов. Тож лікарі перекрили дорогу біля мерії.
Світлана, працівниця КП "Луцький клінічний пологовий будинок":
Це інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом і це воно розповсюдиться всюди. Ми не захистимо один корпус від іншого.
Марина Плотнікова, жителька Луцька:
Ні одна мама при здоровому глузді не поїде народжувати у таку лікарню. Це просто вб'є пологовий будинок.
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