У Луцьку пологовий будинок буде короновірусним шпиталем! В акушерському корпусі облаштують дві сотні місць для "ковідних" пацієнтів, а медиків та породіль переведуть у гінекологічний корпус.

Колектив пологового - категорично проти. Кажуть: під загрозою вагітні та немовлята.

Сьогодні медики прийшли з пікетом до міської ради - вимагали не робити з пологового "ковід-лікарню". Із чиновників до них так ніхто і не вийшов. Тож лікарі перекрили дорогу біля мерії.

Світлана, працівниця КП "Луцький клінічний пологовий будинок":

Це інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом і це воно розповсюдиться всюди. Ми не захистимо один корпус від іншого.

Марина Плотнікова, жителька Луцька: