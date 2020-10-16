Швеція збільшує видатки на оборону [ Редактировать ]
Швеція має намір збільшити військовий бюджет майже на половину - найбільше за останні 70 років, - про це заявив голова тамтешнього Міноборони Петер Хультквіст.
Таке рішення пояснюють погіршенням безпеки - зокрема, провокаціями та нарощуванням російської військової присутності у регіоні. Тож у Швеції не відкидають ймовірну збройну атаку на свою територію з боку РФ.
Тепер збільшення оборонного бюджету має схвалити парламент.
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