Швеція має намір збільшити військовий бюджет майже на половину - найбільше за останні 70 років, - про це заявив голова тамтешнього Міноборони Петер Хультквіст.

Таке рішення пояснюють погіршенням безпеки - зокрема, провокаціями та нарощуванням російської військової присутності у регіоні. Тож у Швеції не відкидають ймовірну збройну атаку на свою територію з боку РФ.

Тепер збільшення оборонного бюджету має схвалити парламент.