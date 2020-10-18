Чому вітчизняний фрукт не по кишені українцям

Яблука дорожчі за імпортні банани! Ціна на них цьогоріч сягнула трирічного максимуму. Чому вітчизняний фрукт не по кишені українцям? Коли чекати здешевшання і чим аргументують цінники аграрії - Марина Михайловська знає.

Одні дивуються, інші - торгуються. Поласувати яблуками цього року не всім по кишені.

Очень часто. Каждый день почти. Мы едим яблоки хорошо, и печеные, и свежие.

Тетяна Шумська, продавчиня:

Ціни були великі на яблука. - Який сорт. -Зараз це по 16. Правда, семеринка - 17. А ріхард - 20.

Рекордні ціни на яблука лякали в пік фруктового сезону, у жовтні почали "заспокоюватися".

Убрали мы голден, женева - это ранние сорта, джона голд, остался поздний сорт - семериночка.

Непереливки цьогоріч фермерам, які вирощують яблука. На Херсонщині у квітні вдарили заморозки саме на початку цвітіння. Після такого стресу оговталися не всі дерева. Раніше на цьому комунальному підприємстві збирали до 14 тисяч тонн на рік, нині близько 8.

Роман Рудий, завідувач фруктосховища:

Пішли плями на сортах. Яблука стали більш покарьожені і поміняли свою форму. Товарність знизилася в рази. Дуже багато відійшло на переробку - на соки, пюре.

І така ситуація не лише на півдні. Постраждали також головні конкуренти херсонської агрофірми - сади Вінниччини та Черкащини. Неврожай вплинув і на вартість яблук по країні. Навіть оптова ціна цьогоріч кусається.

Олександр Ощіпок, аграрій:

Якщо брати ціну минулого року, це 6-8 грн, то в нас від 8 до 12 грн. Супермаркети, на жаль, не одразу виплачують нам гроші за товар. Цим користуються посередники, які пропонують зразу платить гроші, але по меншій ціні.

Тож покупці переплачують, а виробники недоотримують.

Лариса Коломієць, начальник управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області:

З Херсонщини на експорт яблука йшли. В Цьому році дуже мало експортується яблук. Це пов'язане з невеликим урожаєм порівняно з іншими роками. Власники садів кажуть, що майже в половину врожайність цього року менша, ніж в минулому році.

Українські експерти прогнозують: цьогорічний урожай ще й гірше зберігатиметься. Не виключено, що вже навесні яблука доведеться купувати за кордоном.