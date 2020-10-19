У Карпатах уже зима. Температура повітря впала до мінус двох. Нагадаю, це не перший сніг у Карпатах. На горі Піп Іван засніжило ще 27 вересня. Мело там і на Покрову, 14 жовтня. Через завірюху і погану видимість рятувальники застерігають туристів утриматися від походів.