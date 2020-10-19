В Україні створять Штаб боротьби з коронавірусом з президентом на чолі. Проєкт постанови про посилення протистояння COVID-19 зареєстрували в парламенті. Завтра документ мають розглянути депутати. Окрім створення спеціального штабу, постанова передбачає запровадження масового тестування та збільшення кількості відділень для лікування інфікованих. А от в опозиції вимагають створити слідчу комісію, щоб з'ясувати, куди поділися 65 мільярдів бюджетних гривень, виділених для СOVID-фонду на початку епідемії.

Олена Кондратюк, заступник голови Верховної Ради України:

Піднімається питання координації або створення національного штабу протидії коронавірусу, а головне це негайно здійснити комплекс дій - від тестування, фінансування лабораторій, науки, оплати та страхування медпрацівників, вакцинації та багато іншого.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":