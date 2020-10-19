Зеленський очолить Штаб боротьби з коронавірусом в Україні [ Редактировать ]
В Україні створять Штаб боротьби з коронавірусом з президентом на чолі. Проєкт постанови про посилення протистояння COVID-19 зареєстрували в парламенті. Завтра документ мають розглянути депутати. Окрім створення спеціального штабу, постанова передбачає запровадження масового тестування та збільшення кількості відділень для лікування інфікованих. А от в опозиції вимагають створити слідчу комісію, щоб з'ясувати, куди поділися 65 мільярдів бюджетних гривень, виділених для СOVID-фонду на початку епідемії.
Олена Кондратюк, заступник голови Верховної Ради України:
Піднімається питання координації або створення національного штабу протидії коронавірусу, а головне це негайно здійснити комплекс дій - від тестування, фінансування лабораторій, науки, оплати та страхування медпрацівників, вакцинації та багато іншого.
Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":
Вісім місяців тому, ВРУ перерахувала з бюджету 65 млрд гривень на боротьбу з пандемією, за цей час влада Зеленського не закупила жоден новий ШВЛ, не встановила жодне КТ, не подбала, щоб в лікарні стояли не просто ліжка і лікарі звідти не тікали тому що ніяких доплат і страхувань ніхто не виплачує. Ми вимагаємо створення ТСК про використання коштів, які були направлені на COVID-19.
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