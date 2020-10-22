Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве уже 32 500 Источник: Львовский горсовет

В столице Украины за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество зараженных коронавирусом за весь период пандемии - 631 человека. 15 больных умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Среди заболевших:

341 женщина в возрасте от 18 до 85 лет;

25 девочек от пяти до 17 лет;

253 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;

12 мальчиков от 11 месяцев до 16 лет.

Заболели также 23 медика. В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 96, в Соломенском - 95 и в Оболонском районе - 94 случая.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве уже 32 500. Коронавирус унес жизни 642 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек, а с начала пандемии - 11 304 жителя Киева.

Напомним, что за последние сутки в Украине COVID-19 заболели 7 053 человека, 116 - умерли.