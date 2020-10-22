Киев на пороге эпидемии: заболеваемость COVID-19 побила рекорд [ Редактировать ]
Источник: Львовский горсовет
В столице Украины за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество зараженных коронавирусом за весь период пандемии - 631 человека. 15 больных умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
Среди заболевших:
- 341 женщина в возрасте от 18 до 85 лет;
- 25 девочек от пяти до 17 лет;
- 253 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;
- 12 мальчиков от 11 месяцев до 16 лет.
Заболели также 23 медика. В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 96, в Соломенском - 95 и в Оболонском районе - 94 случая.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве уже 32 500. Коронавирус унес жизни 642 киевлян.
Выздоровели за минувшие сутки 189 человек, а с начала пандемии - 11 304 жителя Киева.
Напомним, что за последние сутки в Украине COVID-19 заболели 7 053 человека, 116 - умерли.
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