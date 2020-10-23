Неправильный мед: ученые создали искусственное лакомство для веганов [ Редактировать ]
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Вслед за выпуском искусственного мяса для вегетарианцев, ученые нашли способ изготавливать аналоги природных лакомств, например, меда.
Стартапу MeliBio из США удалось первыми разработать искусственный пчелиный мед, который бы максимально напоминал оригинал: обладает такой же консистенцией, вязкостью и самое главное – вкусом. Для его изготовления ученые использовали передовые разработки синтетической биологии.
По мнению исследователей, такой мед будет очень популярным среди почитателей веганской продукции.
Более того, синтетический мед поможет спасти популяцию диких пчел – к такому мнению пришли некоторые зоозащитники. Ведь мед этих насекомых очень дорогой, а его изъятие лишает пчел возможности выживания зимой.
Первый готовый продукт MeliBio планируют выпустить в продажу в конце 2021 года.
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