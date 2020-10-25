За мир і Україну напередодні молилися в Києво-Печерській Лаврі.

Серед прихожан вже традиційно кілька десятків депутатів. По закінченню богослужіння політики попросили благословіння для всієї країни. Учасники молебеню сподіваються, що в нашій державі вже незабаром запанує мир і спокій, а люди відчуватимуть себе більш захищеними.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври: