У Києво-Печерській Лаврі помолилися за мир і Україну [ Редактировать ]
За мир і Україну напередодні молилися в Києво-Печерській Лаврі.
Серед прихожан вже традиційно кілька десятків депутатів. По закінченню богослужіння політики попросили благословіння для всієї країни. Учасники молебеню сподіваються, що в нашій державі вже незабаром запанує мир і спокій, а люди відчуватимуть себе більш захищеними.
Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:
Щоб Господі дав мудрості, терпіння, щоб закінчилась війна, щоб правильно могли розділяти свої обов'язки і зберігати свою батьківщину. В церкві немає політики ніякої. Ми молилися, щоб Господь допоміг нашим людям зробити правильний вибір.
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