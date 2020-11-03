В Апеляційному суді Мілана сьогодні вирішальне засідання у справі Віталія Марківа. захист 31-річного бійця вимагає скасувати вирок суду першої інстанції та виправдати нацгвардійця. Суд вислухав обидві сторони та взяв перерву. Приблизно о 19.00 за київським часом присяжні оголосять рішення: долучати до матеріалів справи нові виправдувальні докази чи провести додаткове розслідування.

У такому разі апеляційний процес затягнеться. Торік улітку нацгвардійця Віталія Марківа засудили до 24 років позбавлення волі. Його звинуватили в причетності до вбивства на Донбасі італійського репортера та російського перекладача.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України: