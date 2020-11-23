"Не узнать": Екатерина Варнава кардинально изменилась (фото) [ Редактировать ]
Известная телеведущая, звезда "Comedy Woman" Екатерина Варнава удивила поклонников обновленной прической. Звезда поделилась черно-белой фотографией на котрой она с короткой челкой. Фото Варнава опубликовала в своем Instagram.
"Ничто так не мешает естественности, как желание казаться естественным", - подписала телеведущая снимок.
Поклонники восхитились красотой Варнавы и засыпали ее комплиментами.
Такая красивая 😍, Красивая Невозможно !!!🔥🔥❤️, Красотка ❤️❤️❤️❤️
Напомним, ранее Варнава попала в "черный список" Украины.
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