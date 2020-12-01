На Донбасі за минулу добу чотири порушення з боку російських формувань. Поблизу Новотошківського та Гнутового окупанти вели вогонь з протитанкового гранатомета й стрілецької зброї. А біля Водяного українські військові збили безпілотник, який перетнув лінію розмежування.

На інших напрямках - спостерігається тиша. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає. Докладніше про ситуацію на передовій - Ігор Левенок.

Обстріли ведуться майже кожного дня, фактично за тиждень, днів два якщо є якась тиша, то це дуже багато.

Селище Шуми, околиці окупованої Горлівки. Ось вона, як на долоні. Протистоять окупантам на цій ділянці фронту наші морські піхотинці. Хлопці кажуть відколи, вони з'явилися тут російським маріонеткам постійно мариться наступ українських військ. І хлопці кажуть, нехай ворог боїться. Бо це наша земля.

Микола, морський піхотинець:

Постійно ведуться провокації, тому що ворог дуже сильно боїться, що ми будемо наступати, вони бояться, що ми будемо кудись копатися, кудись може лізти. Насправді ми тільки чекаємо команди і політичної волі керівництва нашої країни йти вперед.

Морпіхи кажуть останнім часом активізувалася розвідка окупантів. Групами вони підкрадаються до українських позицій. Нерідко трапляються навіть бойові зіткнення.

Олексій, морський піхотинець:

Ворожі військові, які примудрилися непомітно пролізти на пузі поле, то вони підготовлені для того, якщо зайдуть у наші шанці, то вони нас тут тупо виріжуть. Ми цього допустити не можемо. І ми даємо їм зрозуміти, що лазити сюди не потрібно.

Цього песика морпіхи кличуть Рамзаном. Собака, виріс в окопах з маленького цуценяти. Став надійним другом і сторожем. Це він востаннє своїм гавкотом попередив військових, що до позицій наближаються непрохані гості.

Красавчик, молодець! Знаєте, він вату чує десь на кілометри три, тому на вату в нього алергія, особливо на російську. Так що він гавкає чітко, як сигналізація. Він вже заробив свою пайку і штатне місце в нашому батальйоні.

А ще морпіхи кажуть у таборі супротивника. Відбулася чергова ротація. До фейкових республік вкотре заїхав так званий гумконвой. Тож, традиційно наслідки цих подій починають свистіти над головами.

Олексій, морський піхотинець: