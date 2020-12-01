Успішністю локдауну вже хизується Велика Британія. Суворий карантин у цій країні призвів до зниження темпів поширення інфекції майже на третину. Завдяки чому досягли таких результатів та що робитимуть далі - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Лікарні заповнені вщерть, а число інфікованих збільшується на 15 тисяч щодня. Епідемія коронавірусу досі вирує у Великій Британії. Та сьогодні тут останній день локдауну, який тривав місяць. І його результати - зменшення швидкості поширення вірусу на 30 відсотків.

А найкращий ефект - у регіонах, де ситуація була найгіршою. Там нових випадків захворювання тепер удвічі менше, ніж на початку локдауну.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Очевидно, що це добрі новини. Вони свідчать, що загальнонаціональні обмеження були успішними. А на практиці це означає, що завдяки свідомості кожного британця ми зменшили кількість випадків зараження та повернули контроль над епідемією.

На час жорсткого карантину були закриті всі магазини не першої необхідності, кафе та ресторани, салони послуг та розважальні заклади. Було заборонено ходити в гості та зустрічатися на вулиці більше ніж з однією людиною.

Щоправда, взагалі не обмежувалися прогулянки на свіжому повітрі, і комендантської години не запроваджували. Завтра країна виходить з локдауну, однак це зовсім не означає повернення до звичного життя. Рівень карантинних обмежень відрізнятиметься в кожному регіоні, залежно від епідемічної ситуації.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Нам не можна забирати ногу з горла цього звіра чи відпускати педаль газу. Ми не можемо знову випустити ситуацію з-під контролю. Тож обмеження будуть зберігатися на трьох рівнях. Я розумію, що багатьох це засмучує, але я впевнений, що важливо продовжувати обмежувальні заходи та тестування, щоб зменшити поширення вірусу.

В останній тиждень локдауну ситуація стабілізувалася. Але експерти побоюються, що різдвяні свята можуть звести всі досягнення нанівець. Адже традиційно британці проводять їх у широкому колі родини та друзів.