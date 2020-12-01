Тиждень у школі, тиждень удома. Німецькі школярі вийшли на протест і вимагають від уряду захистити їх від коронавірусу, перевівши на гібридну форму навчання. Чому молодь не хоче щодня ходити до школи і що з цього приводу думають політики? Розкаже Тетяна Логунова.

Замість занять - на протест. Школярі Франкфурта пройшлися центром міста і влаштували мітинг біля відомства з питань охорони здоров'я. Молодь вважає себе незахищеною від коронавірусу і вимагає переглянути чинні санітарні норми для закладів освіти.

Мігель, учень:

Так, ми постійно провітрюємо класи, але цього недостатньо. Ризик зараження надто високий. Улітку, коли ми відпочивали на канікулах, можна було продумати концепцію і зробити значно більше для захисту школярів. Ми не збираємося більше цього терпіти.

Нора, учениця:

Уряд заявляє, що зустрічатися можуть лише представники двох сімей. У нас у класі сидять діти з тридцяти родин і намагаються разом вчитися. Щодня ми ризикуємо власним здоров'ям і здоров'ям наших батьків, яких ми можемо заразити.

Школярі пропонують перейти на гібридну форму навчання: тиждень у класі, а тиждень удома, дистанційно.

Габріель, учень:

Ми так навчалися навесні, на початку пандемії. І це спрацювало. Концепція вже розроблена, її треба просто вдосконалити. І звісно, необхідно інвестувати гроші в діджиталізацію, щоб молодь могла здобувати освіту вдома.

За даними Мінохорони здоров'я, наразі спалахи коронавірусу зафіксовані в кожному десятому навчальному закладі Німеччини. На самоізоляції перебувають 300 тисяч учнів і 30 тисяч вчителів.

Переводити молодь на часткове дистанційне навчання уряд поки що не планує. Ще на початку другої хвилі епідемії Ангела Меркель заявила, що звичний режим роботи шкіл і дитсадків - це пріоритет. І закриватимуть ці заклади в останню чергу. Адже онлайн-уроки не можуть на сто відсотків замінити живого спілкування з педагогом.

Виняток зробили тільки для регіонів із складною епідемічною ситуацією. Канцлерка і прем'єри земель домовилися, що в разі різкого зростання кількості інфікованих у тому чи іншому місті - школи можна буде переводити на гібридну форму навчання і навіть тимчасово закривати. Остаточне рішення ухвалюватиме місцева влада.

Міхаель Мюллер, мер Берліна:

Це стосується як темпів поширення коронавірусу, так і ситуації у сфері освіти. Місцевій владі відомо, які очікування в батьків і учнів, чи мають усі школярі вдома технічні можливості для дистанційного навчання. Тому керівники німецьких земель хочуть самі вирішувати, як працюватимуть їхні навчальні заклади.

Втім, є й спільні рекомендації для всіх без винятку закладів освіти країни. Це масковий режим і регулярне провітрювання класів.