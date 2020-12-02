По всему миру подтверждено около 70 случаев инфицирования коронавирусом домашних животных Источник: "Зоотеатр"

Специалисты Национального ветеринарного института при ветеринарном факультете Люблянского университета выявили первый в Словении случай заражения коронавирусом домашнего животного. Об этом сообщило Словенское агентство печати.

Инфицированным животным оказался хорек, живший в семье, где есть заразившийся COVID-19. По словам представителя института Уроша Крапежа, питомец все время находился дома и не представлял опасности в плане распространения инфекции.

Владельцы зверька жаловались на расстройство пищеварения у своего питомца.

Ветеринар подчеркнул, что "у домашних животных болезнь протекает в легкой форме и не представляет риска переноса на людей".

По оценке Всемирной организации по охране здоровья животных, по всему миру было подтверждено около 70 случаев инфицирования их коронавирусом.

Ранее сообщалось, что правительство Дании приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах страны после выявления у животных мутировавшего коронавируса.

О случаях заболевания норок COVID-19 сообщали власти Греции, Испании, Италии, Финляндии, Швеции и Польши.

Напомним, ранее в мире уже фиксировали единичные случаи заболевания животных коронавирусом. Как писали "Подробности", инфекцию диагностировали у тигра, кошек и собак.