Катар обіцяє людству "нормальний" Чемпіонат світу з футболу [ Редактировать ]
Чемпіонат світу з футболу 2022 відбудеться за "абсолютно нормальних умов" певні організатори турніру у Катарі. Там розраховують, що за два роки - мільйони людей зможуть зробити щеплення від Ковіду, тож не буде потреби переносити змагання.
Цьогоріч через коронавірус скасували чимало марафонів, а Літню олімпіаду в Токіо та чемпіонат Європи з футболу перенесли на наступний рік.
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