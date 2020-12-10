Білорусь боротиметься із коронавірусом закриттям кордонів [ Редактировать ]
Білорусь повністю закриває наземні кордони на виїзд. Офіційно - через пандемію. Обмеження діятимуть від 17 грудня. Вони не поширюватимуться на дипломатів, офіційні делегації, водіїв міжнародних автоперевезень та подорожувальників, які їдуть через країну транзитом.
Також виняток зроблять у разі поважної причини. Нею може бути трудовий договір, навчання або лікування за кордоном. У таких випадках виїзд громадянам дозволятимуть раз на пів року. Нагадаю, з першого листопада Білорусь заборонила іноземцям в'їжджати в країну наземним транспортом.
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