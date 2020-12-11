Нідерланди висилають двох російських дипломатів за шпигунство [ Редактировать ]
Нідерланди висилають двох російських дипломатів за шпигунство. Розвідка встановила, що працівник посольства Росії у Гаазі створив мережу інформаторів у галузі науки.
Зокрема, його цікавили штучний інтелект і нанотехнології у цивільній та військовій сферах. Декому з науковців дипломат платив гроші. Йому допомагав колега з посольства. Обох оголосили персонами нон-ґрата.
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