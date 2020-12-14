"Київ - фронт": зі столиці вперше пустили поїзди до Авдіївки. Це колишнє місто-супутник нині окупованого Донецька. Одна з гарячих точок на воєнній мапі, адже авдіївською промзоною пролягає лінія зіткнення.

Авдіївський залізничний вокзал. Від початку бойових дій на Донбасі потяги міжобласного сполучення тут не курсують. Максимум електрички - і це рідкість. А сьогодні на станції свято. Оркестр, містяни з прапорцями. Усі зустрічають потяг зі столиці. Вперше за шість років.

Ольга, пасажирка потягу "Київ - Авдіївка":

Отлично, комфортно доехали. Связь с большими городами нам очень нужна была - мы ждали этого момента. И наконец-то, дождались!

Тетяна, зустрічальниця:

Я встречаю сына с соревнований. Ему понравилось, удобно. Толи ехать куда-то, толи вот встретил, и домой. Раньше в Константиновку за два часа, транспорт искали, ехали, там садились.

Раніше діставатися до найближчого великого вокзалу тут коштувало майже стільки ж, скільки й сам квиток до Києва, - розповідають містяни. Тепер усе змінилося.

Андрій, житель Авдіївки:

Їздили на таксі до Константинівки, а звідтіля - вже і не автобусом, а малим автотранспортом. Майже вартість потяга - за проїзд на таксі. Так що, це дуже важливо, дуже добре.

Схоже, що раді та щасливі не тільки жителі Авдіївки, а й самі залізничники.

Дмитро Ярошенко, начальник потяга "Київ - Авдіївка"

Первый рейс прошел хорошо, без замечаний. Пассажиры довольные. Сели в центре столицы - а приехали сюда. Без пересадок, не нужно электричек ждать. Слава Богу, что это случилось, дай бог Донецк следующий.

Примітно, що номер потяга - 136, саме з таким номером до війни існував маршрут зі сполученням "Авдіївка - Донецьк". Ну а місцева адміністрація обіцяє, що вже від завтра до вокзалу запустять нові автобусні маршрути.

Віталій Барабаш, голова Військово-цивільної адміністрації Авдіївки:

Зрозуміло, що станція знаходиться в старий частині міста, і не зручно навіть до нашого поселка Хіміків. І вже з завтра міські маршрути будуть скеровані на відправлення, та на прибуття - однозначно буде.

Потяг курсуватиме щоденно. "Поїзд на передову", - як його вже встигли охрестити. Адже лише за кілька кілометрів від вокзалу розташовані укріплення армійців - відома Авдіївська промзона.