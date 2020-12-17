Біткоїн побив власний рекорд вартості [ Редактировать ]
Найпопулярніша криптовалюта біткоїн побила власний рекорд. За кілька днів вона стрімко перетнула позначку у 20 тисяч доларів. А сьогодні вже коштує понад 23 тисячі.
За словами експертів, вартість криптовалюти і надалі зростатиме. Наразі біткоїн займає більше як половину (63%) глобального ринку віртуальних грошей.
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