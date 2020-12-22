Отримати нагороду може гравець старше 28 років і лише один раз у житті

Криштіану Роналду отримав нагороду "Золотий слід". Це міжнародна футбольна відзнака, яку присуджують за результатами голосування вболівальників.

Отримати її може гравець старше 28 років і лише один раз у житті. Переможець також залишає слід стопи на алеї слави на набережній князівства Монако.

Нападник "Ювентуса" і збірної Португалії має п'ять Золотих м'ячів, а також перемоги в Лізі Чемпіонів УЄФА та Чемпіонаті Європи.