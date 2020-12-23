Троє поліцейських загинули, один - поранений. Жахливою трагедією закінчився побутовий конфлікт у Франції. У комуні Сен-Жюст жандарми прибули на виклик щодо домашнього насильства, але господар дому відкрив вогонь.

Потім підпалив свій будинок і втік. Згодом його знайшли мертвим. Жінка, на яку агресор накинувся перед приїздом поліції - у безпеці. Попередньо відомо: зловмисник потерпав від розладу психіки.