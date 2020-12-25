На Кіровоградщині працівники СБУ затримали банду, яка тероризувала місцеве населення. Зловмисники, ватажком яких був "злодій у законі", систематично "вибивали" гроші з приватних підприємців та заможних громадян.

У разі відмови, - погрожували насильством та знищенням майна. Тепер їм загрожує до семи років за ґратами.