Пентагон шукає рішення. В американському військовому відомстві обговорюють план дій на випадок, якщо президент Трамп раптом оголосить в країні військовий стан, щоб не передавати владу Байдену. На чиєму боці будуть генерали?

Військові стурбовані. Причому настільки, що (як з'ясував зі своїх джерел у Пентагоні журнал Newsweek), командування Збройними силами США та військовими частинами, які дислоковані поблизу столиці, за власною ініціативою обговорює план дій. Домовляються - що робитимуть, якщо в дні, які лишилися до інавгурації Байдена, Дональд Трамп раптом проголосить в країні... військовий стан. Накаже ввести війська - щоб тримати ситуацію під контролем.

А це, своєю чергою, може знадобитися, якщо чинний президент (аби не передавати владу чи максимально ускладнити цей процес) - мобілізує своїх прихильників. А щоб уникнути зіткнень з тими, хто голосував за Байдена, накаже військовим взяти ситуацію під контроль. Він до останньої хвилини - головнокомандувач збройними силами, формально - має право.

Преса пише, що оголосити військовий стан Трампа вмовляє частина оточення. Зокрема, Майкл Флін, якого президент нещодавно помилував. Це єдина законна можливість захопити і детально дослідити машини для голосування, які використовували у кількох штатах. Трамп підозрює, що їхні алгоритми були навмисно прописані так, щоб його голоси зараховувати Байдену. І впливові генерали стурбовані, що армію втягнуть у ці політичні післявиборчі суперечки. Newsweek навіть наводить слова учасника цих консультацій, відставного високопосадовця, який каже: "військові у цій ситуації не підкорятимуться наказам президента, якщо вони будуть відверто протизаконними".

Наскільки це реально? - питання окреме. Трамп відомий тим, що створює "димову завісу" навколо своїх планів, лякає грізними сценаріями, - щоб начебто відступити, відмовитися від того, що насправді і не збирався робити - і виторговувати те, що йому потрібно. Як варіант - ці розмови щоб "прикрити" плани помилувати своє оточення. Коли країна "більше зло", ймовірний військовий стан, обговорює - на ці укази вже ніхто не зверне уваги.

У будь-якому разі, старий закон про придушення повстань ще 1807 року дає американському президенту право використовувати війська всередині країни. А міністра оборони, Марка Еспера, який був категорично проти цього, Трамп відправив у відставку. Тому генерали потай від Білого дому і намагаються неофіційно домовитися: як діятимуть, якщо чинний президент раптом наважиться на крайній варіант.