COVID-19 в Україні: які області опинились у антирейтингу? [ Редактировать ]
І статистика вихідного дня така: інфікувалися протягом доби понад шість тисяч українців. Із них більше ніж півтори тисячі - ушпиталили. Одужали при цьому понад шість із половиною тисяч людей. Летальних випадків - 72. Київ знову повернув собі лідерство за кількістю добового приросту хворих.
В антирейтингу також Дніпропетровська, Одеська, Запорізька та Миколаївська області. Найнижчий показник захворюваності, за даними МОЗ, на Кіровоградщині та Луганщині. Отже, кількість тих, хто захворів на коронавірус від початку пандемії, більше ніж мільйон.
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