С 1 января 2021 года власть Зеленского установила новые цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги - рекордно высокие в истории страны.

Первое: цена на газ для населения с учетом доставки возросла до 10783 грн за тысячу кубометров (в среднем по стране). Это на 26,1% больше показателя ноября 2018 года (8548,92 грн за тысячу кубометров) и на 1386% больше показателя конца 2013 года (725,4 грн за тысячу кубометров).

Стоит отметить, что рост цен на газ происходит на фоне существенного снижения мировых цен на голубое топливо. Если в ноябре 2018 года средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа составляла $339,2 за тысячу кубометров, то в ноябре 2020-го она снизилась на 46,2% - до $182,5 за тысячу кубометров. Вывод: на сегодня в стране не существует экономических предпосылок даже для малейшего повышения цен на голубое топливо.

Напротив, по нашим расчетам, цена на газ для населения должна быть снижена эквивалентно снижению стоимости импортируемого газа. А если учитывать тот факт, что предприятие группы "Нафтогаз" АО "Укргазвидобування" добыло в 2019 году 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в Украине) при годовом объеме потребления населением и ТКЭ 15,4 млрд кубометров, стоимость газа должна быть снижена до уровня его себестоимости.

Второе: согласно постановлениям Кабмина № 483 и № 1325 с 1 января 2021 года установлена ​​фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт·ч. Параллельно отменено правило определения льготной цены на электрическую энергию в зависимости от объема потребления (до 100 кВт·ч). Это в первую очередь ударит по самым незащищенным слоям населения, в частности по одиноким пенсионерам. Именно для них Зе-правительство повысило тариф на электроэнергию по факту на 86,7% - с 0,9 до 1,68 грн/кВт·ч.

Третье: повышение НКРЭКУ тарифа на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу в ряде городов. К примеру, в столице и других крупных городах тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу вырос на 25,7% - с 21,756 до 27,35 грн за кубометр.

Четвертое: повышение НКРЭКУ тарифа на производство тепловой энергии для населения в 2021 году по целому ряду регионов составит до 49,7%. А значит, повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение, которое, по оценкам экспертов, может составить до 30%, - вопрос ближайшего будущего.

В среднем за 7 лет тарифного геноцида от Порошенко - Зеленского тарифы на жилищно-коммунальные услуги (на примере города Киева) выросли на 871%, в частности: цена на газ - на 1313%, отопление - на 1223%, электроэнергия - на 500%, водоснабжение и водоотвод - на 760%, централизованное водоснабжение горячей водой - на 559%. В результате задолженность населения в Украине за услуги ЖКХ в 2014-2020 годах возросла на 446% - с 12,1 млрд грн (в 2013 году) до 66,1 млрд грн (на 30 ноября 2020 года). Только за ноябрь 2020-го задолженность населения по коммунальным платежам увеличилась на 10 млрд грн, а уровень платежей снизился до 52,4%.

Новый виток роста тарифов с января 2021 года создает все основания для углубления и без того тяжелого экономического и социального положения в стране. С одной стороны, увеличение расходов домохозяйств на коммунальные платежи приведет к существенному сокращению потребления других товаров и услуг на внутреннем потребительском рынке. Это в свою очередь обусловит снижение их производства, падение в смежных отраслях и транспорте, сокращение реальных доходов населения, увеличение задолженности по заработной плате, уменьшение базы налогообложения и увеличение и без того огромного дефицита бюджета. С другой стороны, имея экономически необоснованные и преступно завышенные цены на энергоносители, отечественные товаропроизводители будут терять свою конкурентоспособность на внешних рынках, что приведет к снижению объемов экспортируемых товаров и падению уровня производства в целом.

Как видим, Зе-власть откровенно перешла к новому этапу тарифного геноцида населения Украины. Все это происходит на фоне существенного уменьшения суммы, предусмотренной в госбюджете на льготы и жилищные субсидии в 2021 году, - до 36,6 млрд грн. В итоге кризис массовых неплатежей и резкий рост социальной напряженности в стране неизбежны.

Получив в начале февраля новые платежки за услуги ЖКХ, украинцы окажутся перед дилеммой: оплачивать их и оставлять семьи без необходимых продуктов питания и лекарств или перейти к противостоянию с Зе-властью. Какую форму может принять этот протест - пока неизвестно, но не стоит так испытывать терпение народа. Последствия могут стать необратимыми…

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь"