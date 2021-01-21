Біля Старогнатівки поранило українського військового [ Редактировать ]
На сході країни окупанти поранили українського бійця. Це сталося поблизу Старогнатівки на Донеччині. На цій ділянці російські найманці вели вогонь із великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.
У штабі ООС повідомили, що бійця оперативно доправили до лікарні, йому надають необхідну допомогу.
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Один український військовий поранений на Донбасі - внаслідок ворожого мінометного обстрілу біля Гнутового. Бійця шпиталювали, стан його здоров'я стабільний. За попередню добу російські окупаційні війська шість разів відкривали вогонь по українських укріпленнях