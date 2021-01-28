Каннський кінофестиваль перенесли через пандемію COVID-19 [ Редактировать ]
Через пандемію коронавірусу перенесли 74 Каннський кінофестиваль - на 2 місяці. Він мав відбутися навесні.
Попередньо, знаменитий мистецький захід запланували на 6-17 липня, однак з огляду на ситуацію із COVID-19 у світі, ці дати також можуть змінити. Раніше через пандемію скасували цьогорічний бразильський карнавал.
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