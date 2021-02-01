В Україні оголосили штормове попередження [ Редактировать ]
Штормове попередження знову оголосили в Україні. Синоптики прогнозують сильні снігопади та ожеледицю. Вхурделити може майже по всій країні. У південних та східних регіонах - ще й потужний вітер і перемети.
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