Штормове попередження знову оголосили в Україні. Синоптики прогнозують сильні снігопади та ожеледицю. Вхурделити може майже по всій країні. У південних та східних регіонах - ще й потужний вітер і перемети.

Снігосип прогнозують і у Києві. Рятувальники просять користуватися авто з максимальною обачністю.

Погодні умови можуть спричинити відключення електрики та обмеження руху автошляхами - застерігають у ДСНС.