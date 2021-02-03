Ветеран британської армії помер від COVID-19 [ Редактировать ]
Від коронавірусу помер сер Томас Мур - ветеран британської армії, який зібрав 33 мільйони фунтів на боротьбу з пандемією. Йому було 100 років. COVID-19 у чоловіка діагностували минулого тижня. Щеплення від хвороби він не отримав, бо приймав ліки від пневмонії, несумісні з ін'єкцією.
Для британців Томас Мур був національним героєм. Навесні дідусь почав щодня гуляти у власному садку, аби находити два з половиною кілометри. Усіх, хто бажав його підтримати, закликав надсилати кошти. Гроші згодом передав на допомогу медикам.
по теме
Новий штам коронавірусу не лише швидше передається, але й частіше призводить до смерті пацієнта - хто вже в ізоляції і хто на черзі?
3 285 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Померло 165 людей. Одужало понад 10 тисяч
Дещо більше ніж 2 тисячі українців напередодні отримали позитивний тест на коронавірус. Традиційно невисокі для вихідних показники. Одужало при цьому у два з половиною рази більше пацієнтів
За минулу добу коронавірус у світі підхопили 395 тисяч людей - найменше за останні три місяці
2030 нових випадків інфікування COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. Шістдесят одна людина померла. Одужало понад п'ять тисяч - повідомляють у МОЗі