Від коронавірусу помер сер Томас Мур - ветеран британської армії, який зібрав 33 мільйони фунтів на боротьбу з пандемією

Від коронавірусу помер сер Томас Мур - ветеран британської армії, який зібрав 33 мільйони фунтів на боротьбу з пандемією. Йому було 100 років. COVID-19 у чоловіка діагностували минулого тижня. Щеплення від хвороби він не отримав, бо приймав ліки від пневмонії, несумісні з ін'єкцією.

Для британців Томас Мур був національним героєм. Навесні дідусь почав щодня гуляти у власному садку, аби находити два з половиною кілометри. Усіх, хто бажав його підтримати, закликав надсилати кошти. Гроші згодом передав на допомогу медикам.